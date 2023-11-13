شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» توقع عقدا مع أرامكو بـ329 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عقداً مع شركة أرامكو لتوفير حاسب فائق الأداء بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة التي تشمل الاستضافة والصيانة والدعم الفني والخدمات ذات العلاقة، وذلك بقيمة 329 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من خلال هذا المشروع، سوف تدعم سلوشنز التحول الرقمي لأرامكو لمدة خمس سنوات.

وأضافت أن العقد يتضمن: تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة الحاسب فائق الأداء، والإدارة والصيانة والدعم الفني لمدة خمس سنوات، وتوفير خدمات استضافة مراكز البيانات للحاسب الفائق الأداء، وتوفير شبكة اتصال خاصة ومؤمَّنة، وتوفير أحدث آليات وخدمات الأمن السيبراني.

وأشارت إلى أن مدة العقد 5 سنوات، فيما سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الرابع من العام 2023م.