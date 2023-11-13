شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس مجلس إدارة شركة «الحمادي القابضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نعى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي شركة الحمادي القابضة وشركاتها التابعة رئيس مجلس الإدارة صالح الحمادي (عضو غير تنفيذي) الذي وافته المنية يوم الإثنين، 29 ربيع الآخر 1445ه الموافق 13/11/2023م. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يلهمنا وجميع أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات تتعلق بتعيين الرئيس الجديد لمجلس الإدارة.