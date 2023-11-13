شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر» توقع عقدا لتشييد المباني السكنية الإضافية لمشروع حقل الجافورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋقدا ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻣﺑﺎرك ﻣرﻋﻲ اﻟﺳﻠوﻣﻲ وﺷرﻛﺎه ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت ﻟﺗﺷﯾﯾد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﺷروع ﺣﻘل اﻟﺟﺎﻓورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ، بقيمة تقدر بنحو 58.442 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: تﺻﻧﯾﻊ وﺗورﯾد وﺗرﻛﯾب ﻣﺑﺎﻧﻲ ُﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﺻﻧﻊ ذات ﻣواﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ وﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻣﺷروع اﻟﺟﺎﻓورة اﻟﺣزﻣﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ.

وأضافت أن مدة العقد 180يوم تقويمي من تاريخ استلام أمر الشراء النهائي، الدفعة المقدمة.

وأوضحت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح اعتبارا من الربع الرابع لعام 2023م.