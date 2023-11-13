شكرا لقرائتكم خبر عن «دور»: اكتمال أعمال مشروع المجمع السكني في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة دور للضيافة عن اكتمال أعمال مشروع المجمع السكني الفاخر بمدينة الرياض تحت مسمى (داراق الهدا) واستلام شهادة إتمام البناء ودخول المشروع لمرحلة التشغيل.

وقالت الشركة: إن المشروع يأتي انسجاماً مع إستراتيجية الشركة التوسعية في تطوير المشاريع السكنية والفندقية النوعية، وفي ظل ارتفاع الطلب على المجمعات السكنية الفاخرة بمدينة الرياض وتماشياً مع الجهود الرامية للارتقاء بجودة الحياة في السعودية كأحد مستهدفات رؤية 2030.

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وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول، بتاريخ 1443/5/25هـ، الموافق 2021/12/29م ترسية وتوقيع عقد مشروع إنشاء مجمع سكني فاخر على الأرض المملوكة للشركة الواقعة على طريق الملك خالد في مدينة الرياض بمساحة إجمالية تقدر بـ30 ألف متر مربع.

وأضافت الشركة أن الأثر المالي الإيجابي المتوقع من هذا المشروع سيبدأ اعتباراً من الربع الرابع من عام 2023م.