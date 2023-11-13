شكرا لقرائتكم خبر عن 73.2 مليار دولار حصيلة الطلبيات التجارية في أول أيام معرض دبي للطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

حقق اليوم الأول من معرض دبي للطيران لعام 2023، نجاحاً باهراً، بعد تسجيله صفقات شراء مؤكدة لطائرات تجارية، باستثناء خيارات الشراء، بقيمة تصل إلى 73.2 مليار دولار (268.6 مليار درهم)، واستحوذت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» على 73.2% من الصفقات التجارية المعلنة، بما يعادل 63 مليار دولار، بنحو 231 مليار درهم.

ولامست طلبيات اليوم الأول من المعرض لعام 2023، إجمالي ما سجله المعرض خلال دورته السابقة في العام 2021، بأكلمه، بلغت في ذلك الوقت نحو 272 مليار درهم.

وشملت الطلبيات المؤكدة نحو 206 طائرة تجارية جديدة، إلى جانب 65 طائرة كخيارات شراء، و18 طائرة تأجير، للناقلات خلال اليوم الأول من المعرض، وذلك حسب الصفقات المعلنة فقط والتي لم تشمل صفقات الدفاع.

وسجلت طيران الإمارات طلبيات تشمل 95 طائرة بوينغ إضافية ذات جسم العريض، بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.

وقعت طيران الإمارات طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية 777-9 و35 طائرة 777-8 تعمل بمحركات GE-9X، وسعت طيران الإمارات طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9، وزادت التزامها بنحو 5 طائرات جديدة إلى إجمالي 35 طائرة دريملاينر تشمل: 15 طائرة 787-10، و20 طائرة 787-8.

ووقعت طيران الإمارات أيضاً طلبيةً لشراء 202 محرك GE-9X لتشغيل طائرات 777X الإضافية التي طلبتها اليوم، ليصل إجمالي طلبية محركات GE-9X إلى 460 وحدة.

وسجلت فلاي دبي صفقة لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار (40.37 مليار درهم) في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

ووقعت «صن إكسبرس»، المشروع المشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، اتفاقية مع شركة بوينغ لشراء ما يصل إلى 90 طائرة بوينج ذات الممر، وتشمل الاتفاقية 45 طائرة وهي 28 طراز 737-8 و17 طراز 737-10، بقيمة تصل إلى 5.76 مليار دولار (21.1 مليار درهم)، مع خيارات شراء ما يصل إلى 45 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس.

ووقعت الملكية الأردنية اتفاقية شراء مؤكدة لأربع طائرات بوينغ 787-9، بقيمة 1.17 مليار دولار (4.3 مليار درهم)، فضلاً عن تأكيد شراء طائرتي 787-9، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصال لطائرات 787.

من جهتاه، وقعت «طيران البلطيق» اتفاقية شراء 30 طائرة من طراز A220-300 من شركة إيرباص، بقيمة تصل 2.745 مليار دولار (10 مليارات درهم)، كما أعلنت عن خيارات شراء 20 طائرة أخرى من نفس الطراز.

وتقدمت الخطوط الملكية المغربية بشراء بطلبية متكررة لشراء طائرة 787 دريملاينر، وتأكيد طلب طائرتين من طراز 787-9 في سجل طلبياتها، بقيمة 585 مليون دولار (2.14 مليار درهم)، وذلك في إطار خططها لتوسعة أسطولها من الطائرات ذات البدن العريض.

وطلبت مصر للطيران 18 طائرة من طراز 737 ماكس، كجزء من اتفاقية تأجير مع شركة Air Lease Corporation (ALC)، ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم بين عامي 2025 و2026، مع قيام شركة الطيران بتأجير الطائرة لمدة 12 عاما على الأقل.