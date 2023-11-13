شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات دولار مبيعات «شاومي» في «يوم العزاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية الصينية «شاومي» مبيعات قياسية زادت عن 22.4 مليار يوان (3.11 مليار دولار) خلال مهرجان يوم العزاب، للفترة ما بين 23 أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت الشركة إن مبيعاتها في الغالب كانت عبر منصات مثل «تيمول» و«تاوباو» التابعين لـ «علي بابا»، بالإضافة إلى «جيه دي.كوم»، و«بيندودو» التابعة لـ بي.دي.دي، و«دوين» التابعة لشركة بايت دانس.

وأضافت، بأن هاتفها الذكي الجديد «شاومي 14» كان الأكثر مبيعاً على منصة «تيمول» مقارنة بالهواتف الذكية للعلامات التجارية الصينية الأخرى.

وللعام الثاني على التوالي، رفض عملاقا التسوق عبر الإنترنت «علي بابا» و«جيه دي.كوم» مشاركة مبيعاتهما الإجمالية للحدث المنتظر كل عام في الصين. لكن من حيث العلامة التجارية، قالت JD إن حجم المبيعات لمنتجات «أبل» تجاوز هذا العام على منصتها 10 مليار يوان (1.39 مليار دولار). وهو نفس الرقم الذي شاركته الشركة لنتائج يوم العزاب عام 2021، مع غياب أرقام 2022.

بدورها شهدت علامة التجزئة الكندية «لولوليمون»، الجديدة نسبياً في السوق الصينية، خلال المهرجان زيادة بنسبة 260% في حجم مبيعاتها على منصة JD مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات من البث المباشر ومقاطع الفيديو القصيرة بنسبة 19% خلال مهرجان التسوق هذا العام. واستحوذت «تيمول» على النصيب الأكبر، أو 60% من الإجمالي، في حين بلغت حصة «جيه دي» 28%، و«بيندودو» 7% وفقاً لبيانات سينتون ومورنينغ ستار.