شكرا لقرائتكم خبر عن الأفضل في تاريخها.. 1.32 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» بنمو 53% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت العربية للطيران، عن نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023. وسجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية تعد الأفضل في تاريخها خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بلغت 1.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 53% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت ايرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 16% لتصل الى 4.45 مليار درهم.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «حافظت مجموعة العربية للطيران على نمو اعمالها القوي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، من خلال توسيع خدماتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية السبعة وإطلاق وجهات جديدة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية. وجاءت الزيادة في السعة الإستعابية خلال هذه الفترة مدعومة بارتفاع الطلب، حيث بلغ إجمالى عدد المسافرين 12.4 مليون مسافر، بزيادة قدرها 36% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وتستمر»العربية للطيران«بتعزيز خدماتها المتنوعة و توسيع شبكة وجهاتها مع الاستثمار في المنتجات المبتكرة لتعزيز تجربة السفر التي نقدمها لعملاءنا».

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية قدرها 522 مليون درهم خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر2023 ؛ بزيادة نسبتها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومدعومة بايرادات قوية سجلتها الشركة خلال الربع الثالث بلغت 1.63 مليار درهم.

ولدى الشركة سيولة بقيمة 4.9 مليار درهم نقدا وما يعادله.

وأضاف آل ثاني: «يأتى الآداء القوى لمجموعة العربية للطيران خلال الربع الثالث من هذا العام مدعوم بزيادة الطلب على السفر الجوي واجراءات ضبط التكاليف التى أعتمدها فريق الادارة. ويعكس هذا الآداء القوي مدى فعالية الاستراتيجية التشغيلية والتجارية التي تتبعها الشركة، مما يدل ايضاً على التزام العربية للطيران الراسخ بتوفير قيمة حقيقية لعملاءها».

تم خلال 9 شهور إضافة طائراتين مستأجرتين من طراز إيرباص A320 خلال الربع الثالث من العام ليصل إجمالي حجم الأسطول الى 72 طائرة مستأجرة ومملوكة من طراز إيرباص A320 وA321.

وتم إضافة أربع طائرات مستأجرة لفترة محدودة من طراز إيرباصA320 إلى مركز عمليات الشركة في المغرب خلال الربع الثالث لدعم الطلب المتزايد خلال موسم الصيف.

شبكة الوجهات

أضافت مجموعة «العربية للطيران» 17 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ليصل إجمالي عدد وجهات المجموعة الى 206 وجهة إنطلاقا من مراكزها التشغيلية السبعة.

ارتفعت السعة الإستيعابية للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 33٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

نظرة مستقبلية

واختتم الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني قائلاً: «لا يزال الطلب على خدمات الشركة قوياً، وذلك في ضوء التغيرات الجارية وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الذي يشهده العالم والمنطقة. ويبقى تركيزنا بشكل اساسي على الابتكار وتعزيز الكفآءة التشغيلية وحسن ادارة التكاليف عبر نطاق عملياتنا. وبالرغم من استمرار التحديات على المدى القريب، إلا أننا على ثقة كاملة بنموذج الاعمال الذي نتبعه ومدى فعّاليته، فضلا عن قدرتنا في مواصلة النمو الفعَال مع الاستمرار في تطوير خدمات القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا».