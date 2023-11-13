شكرا لقرائتكم خبر عن «إير كايرو»: 20 عاماً على تدشين خط القاهرة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حققت شركة طيران «إير كايرو» التي تتمتع بإرث يمتد لعشرين عامًا، إنجازًا هامًا بافتتاح خطها الجديد الذي يربط القاهرة والشارقة. وتمثل الرحلة الافتتاحية، التي تزامنت مع الذكرى العشرين لتأسيس الشركة، توسعًا ملحوظًا في شبكة طيران «إير كايرو». انضم علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إلى جانب مديري الإدارات والمسؤولين في مطار الشارقة، إلى شركة «إير كايرو» في الاحتفال بهذا الإنجاز وقد أشاد الحفل بالجهود التعاونية التي أدت إلى نجاح المسار الجديد.

وأعرب حسين شريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة طيران إير كايرو، عن شرفه بتأكيد بدء مرحلة تطويرية جديدة لشركة الطيران. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية واستيعاب حركة الركاب. ويبلغ متوسط ​​عمر الطائرات خمس سنوات، وتعمل «إير كايرو» من سبعة مطارات مصرية، هي سوهاج وأسيوط والغردقة وبرج العرب ومرسى علم، بالإضافة إلى مطار القاهرة. تمتد شبكة الشركة عبر المطارات الرئيسية في أوروبا والبلقان وشرق آسيا وإفريقيا.

ترمز هذه الرحلة الافتتاحية إلى التزام شركة طيران «إير كايرو» بالابتكار والنمو وتقديم تجارب سفر استثنائية. ومع دخول شركة الطيران في هذا المسار الجديد، فإنها تتوقع بناء شراكات قوية والمساهمة في المشهد الديناميكي للسفر الجوي الدولي.