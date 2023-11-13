شكرا لقرائتكم خبر عن 1.75 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان في أكتوبر بنمو 116% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 1157 تصرفاً عقارياً خلال شهر أكتوبر بقيمة إجمالية بلغت 1.75 مليار درهم وبنمو قياسي تجاوز 116% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 فيما قدر إجمالي حجم التداولات بـ 1.1 مليار درهم حيث شهدت «الحليو 2» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 55 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الأرقام الإيجابية المسجلة تؤكد مواصلة القطاع العقاري في عجمان أداءه التصاعدي الاستثنائي وتعكس المكانة الإقليمية والعالمية لإمارة عجمان على خريطة الاستثمار العقاري وتعزز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في سوق عجمان العقاري في ظل ما يوفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 164 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 488 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 219 مليون درهم في منطقة «الجرف 1» وجاء حي «الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه «الياسمين» و«الزاهية». كما تصدر مشروع «أبراج المدينة» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«مدينة الإمارات».