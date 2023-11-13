شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مقابل الين الياباني، الاثنين، مدعوماً بتراجع التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أسعار الفائدة، العام المقبل.

وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إن الحكومة ستواصل مراقبة سوق العملات، والاستجابة لها بالشكل المناسب. ولم يكن لهذه التصريحات تأثير يذكر في الين، الذي انخفض 14% تقريباً، أمام الدولار هذا العام. وارتفع الجنيه الاسترليني بعد قيام رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بتعديل وزاري.

ويترقب المتعاملون في أسواق العملات العالمية صدور أحدث بيانات التضخم الأمريكية، الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كان من المحتمل خفض أسعار الفائدة، العام المقبل.

وارتفع الدولار إلى 151.88 ين ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وصعد في أحدث التعاملات 0.15% بعد زيادة 1.4% الأسبوع الماضي، في أكبر قفزة أسبوعية مقابل الين، في ثلاثة أشهر.

وأشار صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومن بينهم رئيسه، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إلى أن المعركة ضد التضخم ربما لم تنته بعد، ما أدى إلى تراجع الرهانات على أن أسعار الفائدة ستنخفض، وبالتالي ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى، عند نحو 150.80 نقطة، متمسكاً بمعظم مكاسب الأسبوع الماضي. ولم يكن للسوق رد فعل يذكر على الأنباء التي صدرت في وقت متأخر، الجمعة، وأفادت بأن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت توقعاتها للائتمان الأمريكي، من مستقرة إلى سلبية.

وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.0684 دولار، كما صعد الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.2254 دولار. وزادت العملة البريطانية 0.2% إلى نحو 87.24 بنس مقابل اليورو بعد أنباء عن تعديل وزاري في الحكومة البريطانية، حيث أعاد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، نظيره السابق ديفيد كاميرون، للحكومة وزيراً للخارجية، وأقال وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، في التعديل الوزاري. (رويترز)