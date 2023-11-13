شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف زائر لمعرض أبوظبي للقوارب 2023 بنمو 250% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
اختتمت بنجاح كبير فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، الحدث الأكبر من نوعه في قطاع اليخوت الفاخرة والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية في دولة الإمارات والمنطقة، والذي نظمته شركة كابيتال للفعاليات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «أدنيك»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وقاعة «المارينا» بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة، وشكل المعرض منصة هامة للنمو المستمر والابتكار في الصناعات البحرية.
واستقطبت الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 35 ألف زائر من عشاق اليخوت والقوارب ومعدات الصيد والرياضات البحرية، مقارنة مع 10 آلاف زائر في الدورة السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 250% طيلة أيام انعقاده خلال الفترة من 9 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر، ما يؤكد مكانته كمركز عالمي لرواد وعشاق الصناعات البحرية، ومحترفي الصناعة، الذين يبحثون عن نمط حياة عصري.
وألقى «سيزار فال» وهو خبير مشهور في اليخوت الفاخرة ومستشار رائد ومتحدث دولي وأستاذ في كليات إدارة الأعمال العالمية الكلمة الرئيسية لليوم الختامي وشارك رؤيته حول نمو أبوظبي كوجهة عالمية لليخوت الفاخرة، وتناول مقومات نجاحها كالاستثمار والتعاون والبنية التحتية ذات المستوى العالمي.
اختتمت بنجاح كبير فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، الحدث الأكبر من نوعه في قطاع اليخوت الفاخرة والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية في دولة الإمارات والمنطقة، والذي نظمته شركة كابيتال للفعاليات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «أدنيك»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وقاعة «المارينا» بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة، وشكل المعرض منصة هامة للنمو المستمر والابتكار في الصناعات البحرية.
واستقطبت الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 35 ألف زائر من عشاق اليخوت والقوارب ومعدات الصيد والرياضات البحرية، مقارنة مع 10 آلاف زائر في الدورة السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 250% طيلة أيام انعقاده خلال الفترة من 9 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر، ما يؤكد مكانته كمركز عالمي لرواد وعشاق الصناعات البحرية، ومحترفي الصناعة، الذين يبحثون عن نمط حياة عصري.
- 65 ألف متر مربع
- 53 قارباً ويختاً
- التزام دائم
- معايير جديدة
- منصة مثالية
وألقى «سيزار فال» وهو خبير مشهور في اليخوت الفاخرة ومستشار رائد ومتحدث دولي وأستاذ في كليات إدارة الأعمال العالمية الكلمة الرئيسية لليوم الختامي وشارك رؤيته حول نمو أبوظبي كوجهة عالمية لليخوت الفاخرة، وتناول مقومات نجاحها كالاستثمار والتعاون والبنية التحتية ذات المستوى العالمي.