شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 13-11-2023.. الذهب يسجل 2625 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 13-11-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تطور سعر الذهب في مصر والذي سجل ارتفاعا بحوالي 15 جنيها فى مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل سعر الجرام 2625 جنيها للجرام، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نعرضها وفقا لما يلي.

سعر جرام الذهب اليوم يسجل 2625 جنيها لعيار 21 فى مستهل تعاملات الأسبوع

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا بحوالي 15 جنيها فى مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل سعر الجرام 2625 جنيها للجرام وذلك بالرغم من انخفاض سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية إلى 1939 دولارا مقابل مستويات 1965 دولارا.

الاتفاق على تصدير منتجات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال إلى الجزائر

استقبلت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أمس الأحد، وفدًا جزائريا من فدرالية الصناعة والخدمات وشركة بونار فارما، وتم عقد اجتماع بين ممثلي الشركة القابضة للأدوية برئاسة الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي، والوفد الجزائري برئاسة جمال الدين رزاق هبلة رئيس فدرالية الصناعة والخدمات، وذلك لبحث سبل التعاون وفتح السوق الجزائرية أمام منتجات الشركات التابعة من الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.

المصرية للثروات التعدينية: إنتاج 660 ألف طن فوسفات خلال عام

عقدت الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية إحدى شركات قطاع البترول، لاعتماد نتائج الاعمال عن العام المالي 2023/2022، والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 250 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه.

7.3 % زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنـوية "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيـل عـام 2022" وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل (السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان).

أسعار النفط تسجل 80.89 دولار لخام برنت و76.63 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 80.89 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.63 دولار للبرميل.

مشتريات محلية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين

دفعت مشتريات محلية، مؤشرات البورصة المصرية للصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.