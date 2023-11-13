قفزة كبيرة لأسعار الذهب في التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قفزت أسعار الذهب، الإثنين، ٣٥ جنيها، بحلول التعاملات المسائية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق، 2630 جنيهات للجرام.

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1984 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1935 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة تراجع 0.28%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الإثنين، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 2254 جنيها .

عيار 21 يسجل 2630 جنيها .

عيار 24 يسجل 3006 جنيهات .

الجنيه الذهب 21040 جنيها .

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.