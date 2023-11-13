هيئة الطرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل عبر فرقها الميدانية جولاتها على مشاريع الطرق في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر عدد من الجولات على المشاريع ومصانع إنشاء الطرق.
ونفذت الهيئة العامة للطرق خلال أكتوبر الماضي 2023 أكثر من 140 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية، وذلك لضمان جودة المشاريع والأعمال، حيث قامت بـ40 جولة على مصانع إنشاء الطرق، و60 جولة على مشاريع الطرق، كما اعتمدت 33 خلطة تصميمة لمشاريع الطرق، و60 مادة لإنشاء الطرق.
وتهدف هذه الجولات لرفع مستوى السلامة على شبكة الطرق ورفع مستوى الجودة، إضافة للتأكد من التقيد بمواصفات ومعايير الجودة، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف على الطرق.
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