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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يستضيف اليوم ولـ4 أيام (14 ـ 17 نوفمبر) طاولات مستديرة تنفيذية في مدينة سياتل بولاية واشنطن، ومدينة بورتلاند بولاية أوريقون لاستكشاف فرص السوق في المملكة العربية السعودية.

وستركز هذه الجلسات الحصرية على الصناعات الرئيسة مثل الرعاية الصحية، والأدوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغرض اكتشاف فرص السوق المربحة في ظل الاقتصاد السعودي سريع الخطى.

وتهدف المائدتان المستديرتان التنفيذيتان إلى تعزيز المناقشة حول المشهد الحالي للسوق في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو التصنيع، وتشجيع التوطين، وتسهيل نقل المعرفة داخل المملكة.