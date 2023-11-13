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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، شاركت بالمنتدى المصرفي الدولي السابع في مدينة باكو التاريخية بأذربيجان، الذي ضم المتخصصين و خبراء الصناعة، وذلك حول التعاون في مستقبل الخدمات المصرفية والرقمنة، بمشاركة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي، وعدد من المنظمات والمجالس الإسلامية المالية.

وناقش المنتدى التوجه نحو الاقتصاد غير النقدي، وأحدث الاتجاهات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية والابتكار في المنتجات المصرفية والامتثال والتحديات القضائية، وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص في تسخير الشراكات مع المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية والمنظمات الحكومية، مضيفة بأن مثل هذا التعاون ضروري لتعزيز الرقمنة، وتنفيذ سياسات عادلة مالية واقتصادية، وتظل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملتزمة بدعم هذه المبادرات، وتعزيز الكفاءة وتمكين التأثير التحويلي على المشهد المالي في الدول الأعضاء.