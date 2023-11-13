شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات معرض دبي الطيران في اليوم الأول تتجاوز إجمالي دورة 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تجاوزت طلبيات معرض دبي للطيران بنسجته ال 18 في يومه الأول، الإثنين، مبلغ 273 مليار درهم، ما يعني أنه تجاوز ما سجله المعرض خلال دورته السابقة في العام 2021 بقيمة 272 مليار درهم.

واستهلت دبي اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023 بطلب 125 طائرة جديدة بقيمة 63 مليار دولار (231 مليار درهم)، وذلك من خلال طلبيات ل 95 طائرة إضافية ذات جسم عريض لطيران الإمارات ب 53 مليار دولار (191 مليار درهم)، فيما فاجأت «فلاي دبي» السوق بصفقة لشراء 30 طائرة 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار (40 مليار درهم) ما يسمح بتنويع أسطول «فلاي دبي» وتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وبذلك يصل إجمالي الطلبيات المتراكمة للناقلتين إلى 425 طائرة، حيث يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات إلى 295 طائرة، فيما لدى «فلاي دبي» طلبيات متراكمة لأكثر من 130 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس سيتم تسليمها حتى عام 2035.

وحقق اليوم الأول من معرض دبي للطيران نجاحاً باهراً، بعد تسجيله صفقات شراء مؤكدة لطائرات تجارية، باستثناء خيارات الشراء، بقيمة تصل إلى 73.2 مليار دولار (268.6 مليار درهم)، واستحوذت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» على 73.2% من الصفقات التجارية المعلنة.

وبإضافة 4.7 مليار درهم هي حصيلة طلبيات اليوم الاول التي أعلن عنها مجلس التوازن؛ الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لمصلحة وزارة الدفاع، تتجاوز طلبيات اليوم الأول من معرض الطيران بإجمالي 273 مليار درهم، ما سجله المعرض خلال دورته السابقة في العام 2021، بأكلمه التي بلغت في ذلك الوقت نحو 272 مليار درهم.

وزارة الدفاع

وشهد اليوم الأول إعلان مجلس التوازن؛ الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لمصلحة وزارة الدفاع، عن إبرام 9 صفقات بقيمة 4.7 مليار درهم مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي، وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم المجلس التوازن للمعرض.

وكشف المريخي، عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول، الذي بلغ 4 صفقات بقيمة 2.7 مليار درهم، شملت التعاقد مع شركة «هالكن» التابعة لمجموعة «إيدج» لشراء ذخائر بقيمة 2.14 مليار درهم، ومع شركة «إنترناشونال جولدن قروب» لتقديم خدمات الدعم الفني للطائرات بقيمة 338 مليون درهم، ومع شركة «إير داينمكس سوليوشنس» لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي وتوفير قطع الغيار والإصلاح للطائرات بقيمة 20 مليون درهم، وتم خلال الصفقة الرابعة التعاقد مع شركة «إنترناشونال جولدن جروب» لشراء المحركات والقطع الاستهلاكية للطائرات بقيمة 13 مليون درهم.

فيما أفاد الجابري، بأن الصفقات الدولية لليوم الأول، شملت 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم، تم خلالها التعاقد مع «شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران»، لشراء وتوريد طائرة استعراض جوي مع ملحقاتها بقيمة 1.62 مليار درهم، ومع شركة «تاليس» الفرنسية لشراء رادارات الكشف بقيمة 326 مليون درهم. كما تم التعاقد مع مجموعة «أيوماكس» لتقديم الدعم الفني لأنظمة التسليح وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة والإصلاح للطائرات بقيمة 3.5 مليون درهم، ومع شركة «بولي تكنولوجيز» لتقديم خدمات الإسناد الفني لنظام الطائرات بقيمة 23 مليون درهم، ومع شركة «سيل مان» لتقديم الدعم الفني والإصلاح والصيانة لنظام الدفاع الجوي (الهوك) بقيمة 3.67 مليون درهم.

وأكد الجابري أن المعرض يعد من أهم الأحداث في قطاع الطيران والصناعات المتخصصة بهذا المجال، والذي من شأنه أن يدعم الجهود في مجال الحلول والتقنيات المتقدمة، وتوسيع دائرة استكشاف فرص الاستثمار الأفضل؛ لدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والتنمية المستدامة.