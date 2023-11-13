123 ألف سعودي مستمرون بالعمل في القطاع الخاص لأكثر من 20 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد السعوديين المستمرين في العمل بالقطاع الخاص لأكثر من 20 عاما 123 ألف مواطن، وفق التقرير الذي أصدره المرصد الوطني للعمل (NLO)، من واقع السجلات الرسمية حول استدامة المواطنين في القطاع الخاص، مؤكدا ارتفاع عدد المواطنين المستمرين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم؛ مما يشير إلى تحسن بقائهم واستدامة وظائف القطاع الخاص.

وبحسب التقرير، تجاوز عدد السعوديين المستمرين في العمل بالقطاع الخاص بين 15 و20 عاما 164 ألف موظف، فيما وصل عدد المستمرين ما بين 10 و15 عاما إلى نحو 380 ألف موظف، وجاء الرقم الأعلى للمدة بين 5 و10 سنوات حيث تجاوز عدد المستمرين بالعمل 714 ألف موظف.

وأوضح التقرير الذي استعرض خلاله المرصد أعداد المواطنين المستمرين في القطاع بجميع فئاتهم ولمدة تزيد على 20 عاما، نجاح الجهود في تعزيز استدامة العاملين، نظرا لما يقدمه القطاع الخاص لهم من حوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمرين، مدفوعا ببرامج الدعم والاستبقاء والتوطين الحكومية.

ويعمل المرصد الوطني للعمل على إصدار عدد من التقارير والبيانات، التي تستعرض تحليلا لاتجاهات قطاع العمل؛ ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل، حيث أصدر أخيرا، تقريرا مفصلا عن ارتفاع الأجور في القطاع الخاص أوضح ارتفاع تنافسية القطاع وجودة الوظائف.

