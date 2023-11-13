«منشآت» تطلق أداة نماذج الأعمال الأولى من نوعها عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أداة نماذج الأعمال الأولى من نوعها عالميا، والتي يمكن من خلالها استكشاف أكثر من 50 منهجية أعمال مبتكرة، خلال ملتقى جدة لمنظومة الابتكار التجاري الوطنية، وذلك بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي.

وأوضحت منشآت أنه تم خلال الملتقى إطلاق أداة ذكية لاختيار نماذج الأعمال التجارية، التي تساعد رائدات ورواد الأعمال على استكشاف أكثر من 50 منهجية أعمال مبتكرة تم تطبيقها عالميا ومحليا.

وأشارت إلى أن هذه الأداة تعد غير مسبوقة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية حول العالم.

ويستمر الملتقى لمدة 3 أيام بالشراكة مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة مهتمة بتقديم الخدمات والفرص للمنشآت الابتكارية السعودية، بمشاركة أبرز الخبراء والمختصين من معهد الابتكار العالمي الأمريكي، بحضور المدير العام للابتكار في «منشآت» المهندس عبدالمجيد العمراني، ومديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة عبير الدغيثر.

وتعد هذه الأداة إحدى الخدمات التي تقدمها بوابة منظومة الابتكار التجاري «فكرة» التابعة للهيئة، حيث تم تطويرها وبرمجتها من قبل فريق مشروع تفعيل منظومة الابتكار التجاري الوطنية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.

ودعت الهيئة الراغبين بالاستفادة من الخدمات المقدمة للمشاريع التجارية، بزيارة الرابط https://businessmodels.fikra.sa، للتعرف على أحدث المنهجيات الريادية في الأسواق المحلية والعالمية.