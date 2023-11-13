«سدايا» تتيح التسجيل بـ4 معسكرات تدريبية في مجال إدارة البيانات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في أكاديميتها، التسجيل في 4 معسكرات في مجال إدارة البيانات في مرحلتها الثانية؛ لتدريب أكثر من 80 متدربا ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية والإدارية.

وسيتلقى المتدربون في كل معسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، سيتعرفون خلالها على مفاهيم إدارة البيانات، ودورة حياة البيانات وجودتها وتخزينها ومعالجتها، إضافة إلى استراتيجيات إدارة البيانات المتقدمة، حيث يهدف المعسكر إلى فهم دور إدارة البيانات وكيفية تنفيذ السياسات والتشريعات التي خطتها حوكمة البيانات، للحصول على نتائج تمكن أصحاب القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويشترط للانضمام إلى هذه المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.

ودعت «سدايا» الراغبين بالانضمام إلى هذه المعسكرات للتسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية سدايا على الرابط التالي: https://sdaia.academy/data-management-bootcamp/.

وسيكون 18 نوفمبر 2023 آخر موعد للتسجيل في المعسكرات الأربعة، في حين ستبدأ المعسكرات حضوريا في مقر أكاديمية طويق ابتداءً من 3 ديسمبر2023م ويستمر لمدة 30 يوما.

التسجيل في 4 معسكرات بمجال إدارة البيانات

تأهيل 80 متدربا ومتدربة.

تقديم 120 ساعة تدريبية.

آخر موعد للتسجيل 18 نوفمبر 2023.

بدء المعسكرات حضوريا 3 ديسمبر 2023.

يستمر البرنامج لمدة 30 يوما.

الشروط: