شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأذربيجان تناقشان سبل تعزيز التعاون في مجال العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبد اللاييف.

وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل، ومناقشة مشاركة الوزارة في الدورة القادمة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمزمع عقده الأسبوع القادم في العاصمة الأذربيجانية باكو.

العلاقات بين السعودية وأذربيجان

كان التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية الأذربيجانية في العاصمة باكو وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف.

وعقد الوزيران خلال اللقاء، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وأذربيجان وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

توقيع اتفاقيات بين السعودية وأذربيجان

وقبل 3 سنوات رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف توقيع شركة «أكوا باور" اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميجاواط.

ووقّع الاتفاقيات الثلاث حينها من جانب «أكوا باور» رئيس مجلس الإدارة محمد أبونيان، فيما وقّع الاتفاقية الاستثمارية مع الحكومة الأذربيجانية من الجانب الأذربيجاني وزير الطاقة شهبازوف،

ووقّع اتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء مع شركة «أذرينرجي أوه جيه أس سي» رئيس مجلس إدارة الشركة بالابابا رزاييف.