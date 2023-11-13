شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليار درهم أرباح «تاكسي دبي» في 9 شهور بنمو 11% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت شركة تاكسي دبي نمواً في إيراداتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنسبة 31.4% مقارنة بالعام السابق وأعلى من المستوى المسجل قبل الجائحة في 2019. وبلغت أرباح 2022 1.76 مليار درهم بنمو 31% من 1.34 مليار درهم في 2021.

وخلال 9 شهور الأولى من 2023، ارتفعت الإيرادات 11.1% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، مع نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25.5% و نمو هامش صافي الدخل بنسبة 18.9%. وبلغت أرباح 9 شهور 1.41 مليار درهم، بنمو 11% مقابل 1.27 مليار درهم في فترة المقارنة.

وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، ارتفعت الإيرادات 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث تواصل الشركة تجربة طلب قوي وثابت على خدماتها في جميع خطوط أعمالها. وبلغت أرباح النصف الأول من العام الجاري 956.6 مليون درهم بنمو 10.7% على أساس سنوي من 864.1 مليون درهم في فترة المقارنة.

وتواصل شركة تاكسي دبي الاحتفاظ بتدفق نقدي حر قوي بقيمة 95.4 مليون درهم ونسبة تحويل نقدي قوية تبلغ 44.8% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

الطرح المرتقب

وأعلنت شركة تاكسي دبي، نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي، حيث سيتم إتاحة 624,75 مليون سهم بقيمة اسمية 0.04 درهم (أربعة فلوس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة تاكسي دبي. وتم تحديد رأسمال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100 مليون درهم مقسم إلى 2,5 مليار سهم مدفوع بالكامل.

وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً، وسيتاح الطرح العام الاولي للمستثمرين الأفراد والآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (الشريحة الأولى) من 21 إلى 28 نوفمبر الجاري، بينما تستمر فترة الاكتتاب في الطرح للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) حتى 29 نوفمبر.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر، فيما يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ومن المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج وبدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023.