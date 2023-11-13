شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي يصعد مدعوماً بـ «العقار».. وأبوظبي يُنهي تداولاته متماسكاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظ مؤشر سوق دبي المالي على مكاسبه يوم الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.34% إلى مستوى 3982.93، بدعم من «إعمار للتطوير» واستقرار «إعمار العقارية»، فيما منعت المشتريات الانتقائية من انزلاق مؤشر سوق أبوظبي أكثر من 0.16% إلى مستوى 9536.8 نقطة.

وشهد سوق دبي صفقة كبيرة على سهم «أمانات القابضة» بقيمة 101.9 مليون درهم على 98.9 مليون سهم بسعر 1.03 درهم للسهم الواحد.

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وقفز سهم الشركة في الحد الأقصى خلال الجلسة، قبل أن يغلق على ارتفاع 13.59% إلى مستوى 1.17 درهم وسط سيولة قوية بأكثر من 100 مليون درهم. كما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.65% إلى مستوى 6.76 درهم

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «ملتيبلاي» 1.39% إلى 3.65 درهم و«أمريكانا» 6.3% عند سعر 3.53 درهم و«رأس الخيمة العقارية» 0.98% إلى 1.03 درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 1.47 مليار درهم، منها مليار درهم في سوق أبوظبي، و478.5 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 485.8 مليون سهم، توزعت بواقع 217.4 مليون سهم في أبوظبي، و268.4 مليون سهم في دبي.

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وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 40 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 21895 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والمرافق والسلع.

وفي قطاع العقار، ارتفع «ديار» 0.78% وسهم «إعمار للتطوير» 1.65%، مع استقرار «إعمار العقارية»، و«تيكوم» و«الإتحاد العقارية».

وفي المالية، ارتفع «دبي المالي» 0.73% و«أملاك» 0.89% و«جي إف إتش» 0.5% و«شعاع كابيتال» 1.19%، مقابل نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.28% و«دبي الإسلامي» 0.9%.

وزاد في المرافق، «إمباور» 1.09% و«تبريد» 0.5%، مع استقرار «ديوا» دون تغيير، كما ارتفع في الصناعة «العربية للطيران» 1.1%، مقابل نزول «دبي للاستثمار» 1.27% و«الخليج للملاحة» 0.42% و«سالك» 0.95%.

سوق أبوظبي

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بدوره، انخفض مؤشر سوق أبوظبي، مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والطاقة.

وفي قطاع المالية، تراجع «أبوظبي التجاري» 0.36% و«أبوظبي الإسلامي» 1.69% و«العالمية القابضة» 0.1%، مقابل ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.6%.

وزاد في العقار، سهم «إشراق» 2.2% و«منازل» 1.35% و«رأس الخيمة العقارية» 0.98%، مقابل نزول «الدار العقارية» 1.23%، وتراجع في الاتصالات سهم «اتصالات إي آند» 1.83% مع استقرار «الياه سات».

وبشأن الصناعة، انخفض «ألفا ظبي» 1.02% و«الجرافات البحرية» 1.18% و«كيو القابضة» 1.19%، مقابل ارتفاع «موانيء أبوظبي» 3.7% و«أدنوك للإمداد» 2.21%، و«حديد الإمارات-أركان» 0.68%.

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وزاد في الطاقة، سهم «أدنوك للتوزيع» 1.38% و«دانة غاز» 0.5%، مقابل نزول «أدنوك للحفر» 1.03% واستقرار «أدنوك للغاز»، كما ارتفعت أسهم «بروج» 0.39% و«فيرتغلوب» 1.18%.

توجه السيولة

وتصدر سيولة سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بقيمة 221.13 مليون درهم مغلقاً عند 399.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 98.89 مليون درهم وصولاً إلى سعر 19.4 درهم، ثم «ملتيبلاي» الذي استقطب 80.5 مليون درهم سيولة مغلقاً عند 3.65 درهم، ورابعاً جاء «أمريكانا» بتداولات ب56.4 مليون درهم وأقفل عند 3.53 درهم.

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وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» ب117.45 مليون درهم مستقراً عند مستوى 7.1 درهم تلاه «أمانات» بسيولة قدرها 100.5 مليون درهم وأقفل عند 1.17 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات ب27 مليون درهم مغلقاً عند 17.6 درهم، و«إعمار للتطوير» بتداولات ب26.67 مليون درهم وأغلق عند 6.76 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 32 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.67 مليون درهم محصلة شراء العرب، و18 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و11.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 32 مليون درهم محصلة بيع.

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وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 84.6 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 84.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 14.28 مليون درهم محصلة بيع العرب، و11.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و58.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الإستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار 5.95 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 126.7 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 126.7 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 5.95 مليون درهم محصلة بيع.