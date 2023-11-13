شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تستعرض أحدث طائراتها في معرض دبي للطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل الاتحاد للطيران بمرور 20 عاماً على انطلاقتها في مجال الطيران، وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران هذا الأسبوع، حيث تستعرض أحدث طائراتها من طراز بوينغ 787-9، وهي واحدة من أربع طائرات دريملاينر جديدة تنضم إلى الأسطول هذا العام، بعد وصول طائرة جديدة من طراز 787-10 في أكتوبر.

ستعمل الطائرة الجديدة على تعزيز خطط النمو الطموحة للاتحاد للطيران، حيث أضافت الشركة 12 وجهة جديدة هذا العام، مع المزيد من الوجهات في الهند، إضافة إلى انطلاق عملياتها إلى بوسطن ونيروبي في الأشهر المقبلة، وزيادة عدد رحلاتها إلى وجهات مختلفة على شبكتها العالمية.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تمثل الذكرى السنوية العشرين لتأسيسنا لحظة محورية لا نحتفل فيها بإنجازات الشركة حتى الآن فحسب، بل الأهم من ذلك أننا نضع أساساً قوياً ومساراً للنمو في المستقبل».

وأضاف: «تعد هذه الطائرات الجديدة أساسية لتحقيق الخطط الطموحة التي بدأناها لتوسيع أسطولنا وتعزيز رحلاتنا لنقل الضيوف بشكل أفضل إلى عدد أكبر من الوجهات، لنمنحهم بذلك تجربة طيران تفوق توقعاتهم»

وتقدم الطائرة الجديدة طراز 787 دريملاينر المزيد من التحسينات على مقصوراتها الحائزة على الجوائز. وتضم 32 مقصورة في درجة الأعمال و271 مقعداً في الدرجة السياحية، لتوفير أفضل التجارب لضيوف الاتحاد. وسيستمتع ضيوف درجة الأعمال ببيئة مريحة وواسعة، حيث تتميز هذه المقصورات بنسخة فريدة ومخصصة من مقعد Elements من شركة Collins. الاتحاد للطيران هي أول شركة طيران في العالم تقدم مقعد Elements على طائرة بوينغ 787.

وتوفر المقاعد الجديدة للضيوف مساحة واسعة لراحة أكبر مع مزيد من الخصوصية التي يوفرها باب الجناح وارتفاعه. ويتمتع كل مقعد من مقاعد درجة الأعمال بإمكانية الوصول المباشر إلى الممر وإمكانية التحول إلى سرير مسطح تماماً يبلغ طوله 78 بوصة، مع شاشة تلفزيون مقاس 17.3 بوصة بدقة 4K وخاصية إقران سماعات رأس Bluetooth، وشحن لاسلكي، ومنافذ شحن متعددة، إضافة إلى الكثير من أماكن التخزين.

في الدرجة السياحية، توفر أحدث طائرات 787 مقعداً أخف وزناً، وبالتالي أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع 244 مقعداً في الدرجة السياحية و27 مقعداً في الدرجة السياحية الرحبة، حيث يقدم كل مقعد أربع بوصات من المساحة الإضافية للأرجل. إضافة إلى توفير راحة استثنائية للضيوف، توفر المقاعد الأقل حجماً مساحة أكبر لكل ضيف.

كذلك، توفر طائرة 787 دريملاينر الجديدة أحدث تقنيات الترفيه على متن الطائرة مع شاشات Rave Ultra من سافران مقاس 13.3 بوصة تعمل باللمس بدقة 4K وخيار إقران الهواتف الشخصية والأجهزة اللوحية بالشاشة لاستخدامها كجهاز تحكم عن بعد. وتم تجهيز الطائرة بتقنية Ka-band من Viasat التي توفر خدمة واي فاي عالية السرعة مع إمكانيات البث على متن الطائرة إضافة إلى البث التلفزيوني المباشر، بما في ذلك القنوات الإخبارية والرياضية.