شكرا لقرائتكم خبر عن «بيانات» تكشف عن خدمات جديدة في التقنيات المتقدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

كشف حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات، في حديث ل ”الخليج 365”، على هامش معرض دبي للطيران، عن مجموعة من الخدمات الجديدة التي طورتها الشركة، من بينها منصة تحليل الفيديو عن بعد لمجموعة مطارات شانجي (CAG)، التي تختبر التقنيات المتقدمة، بما في ذلك تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز عملياتها، وتتعاون المجموعة مع بيانات لإنشاء منصة موحدة لتحليلات الفيديو، تهدف من خلالها إلى معالجة التحديات التشغيلية المتعلقة بالمستهلكين.

كما كشف عن «منصة جي آي كيو»، حيث تم تصميم النظام الأساسي بأسلوب يتميّز بسهولة الاستخدام، ويتضمن تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي المتقدم، لتوفير الوقت مع الحفاظ على أكبر قدر من سهولة الاستخدام بالنسبة للمهام المعقدة.

وأضاف: ستقوم شركة ميرا للطيران، وهي مشروع مشترك بين كلّ من بيانات و«يو أي في أو إس»، بعرض تكنولوجيا الأقمار الصناعية الزائفة عالية الارتفاع «إتش أي بي إس»، وخلال المعرض سيسلّط الفريق الضوء على قدرة التكنولوجيا على الحفاظ على موقع ثابت في الجو من أجل مراقبة سطح الأرض على المدى الطويل، ويتأتّى ذلك من خلال استخدام الطاقة الشمسية. وكشف الحوسني أن الإنسان الرقمي الذي طوّرته الشركة، والذي يعيد تعريف الطريقة التي نتواصل بها مع الشخصيات الرقمية، يوفر الصورة ثلاثية الأبعاد بتجربة غامرة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد مع دمج نماذج اللغات الكبيرة. ويمكن لهذا الإنسان من بيانات التفاعل مع الجمهور في الوقت الفعلي، والإجابة عن الأسئلة، وتوفير المعلومات، والتعريف بجميع منتجات وحلول بيانات.

تطور بيانات

وبحسب الحوسني، تطورت بيانات، خلال مسيرتها، من مشغل تقليدي يقدّم خدمات رسم الخرائط والمسح الجغرافي إلى شركة حلول جغرافية مكانية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتضم ثلاثة أقسام أساسية: حلول الذكاء الاصطناعي جي آي كيو: توفر حلولًا جغرافية مكانية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي بدورها تقدّم إمكانات متميزة وفريدة من نوعها للبيانات بدءًا من تحت الأرض وحتى ما وراء الغلاف الجوي، وذلك باستخدام مجموعة من المصادر بما فيها الأقمار الصناعية. حلول العمليات الذكية إس أو بي إس: تستفيد بيانات من قدرات تقنية التوأم الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عملياتها.

حلول التنقل الذكية إس إم أو إس: شركة عاملة في القيادة الذاتية والأنظمة غير المأهولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم مجموعة من الحلول التكنولوجية، بما في ذلك حلول الخدمات ذاتية القيادة لطلب سيارات الأجرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تي إكس أي آي، وحلول البنية التحتية السحابية، والتوائم الرقمية. والبنية التحتية للشحن وتطبيقات النقل الفائقة وحلول الاختبار والمحاكاة.

قيمة السوق

ولفت الحوسني الى أن «قيمة سوق حلول التكامل التكنولوجي لشركات الطيران قُدرت ب 20 مليار دولار، عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو هذه القيمة بمعدل سنوي مركب بنسبة 10% بين عامي 2023 و2032، ويعزى ذلك النمو إلى وتيرة التقدم التكنولوجي والتحسينات المستمرة على تجربة الركاب. وبدورها تقود التطورات السريعة في قطاع التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء، صناعة الطيران». وقال: «من المتوقع أن ينمو سوق الطيران الرقمي العالمي من 37.92 مليار دولار سجلّها، عام 2022 إلى 65.11 مليار دولار، مع حلول عام 2029، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.03% خلال الفترة المتوقعة».

النمو والتوسع

وعن النمو والتوسع المتوقع لشركة بيانات، كشف عن أن: «النمو الإستراتيجي للشركة يعتمد على توسيع محفظة منتجاتها وحلولها، مع تنويع قاعدة عملائها في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى الدخول النشط إلى أسواق جديدة كجزء من خططها التوسعية».

وأضاف: «بدورنا في بيانات سنستمر في إعطاء الأولوية للشراكات الإستراتيجية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا التي نوفّرها وبأساليب قيّمة. كما أنّنا نعتبر الشراكات التي نقودها بمثابة خطوات أساسية لتخطي الحدود ودفع عجلة الابتكار».