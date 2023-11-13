شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعاند نظرة «موديز» السلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاندت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع، خفض وكالة «موديز» خلال عطلة نهاية الأسبوع لخدمات المستثمرين، توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية من مستقرة. وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 0،2٪، فيما استقر المؤشر «ستاندرد آند بورز» وتراجع «ناسداك» 0،12٪.

وشددت وكالة موديز، الجمعة، على العجز المالي «الكبير للغاية» في الولايات المتحدة والجمود الحزبي في واشنطن كعوامل مساهمة في خفض التصنيف الائتماني. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة عند AAA، وهو أعلى مستوى. ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من قيام وكالة «فيتش» بتخفيض التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية الأمريكية على المدى الطويل إلى AA+ من AAA، مشيرة أيضاً إلى التدهور المالي المتوقع، وعبء الديون المتزايد، والمواجهات السياسية بشأن القضايا المالية والديون.

وقالت الوكالة: «في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، ليس هناك تدابير سياسية مالية فاعلة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات». وتتوقع وكالة «موديز» أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيراً للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير.

على صعيد البيانات الاقتصادية، يراقب المستثمرون الميزانية الفيدرالية الشهرية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، إضافة إلى استطلاع توقعات المستهلكين الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أكتوبر.