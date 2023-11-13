شكرا لقرائتكم خبر عن 16% نمو عدد ساعات رحلات الطيران الخاص في دبي 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت «فيستا جلوبال هولدينغ» (فيستا)، مجموعة الطيران الخاص، من خلال علاماتها التجارية «فيستا جيت وإكس أو»، نموًا متسارعًا في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من عام 2023. تظهر النتائج أن المنطقة تسهم بشكل كبير في النمو العالمي العام للمجموعة، بينما تستمر الرحلات في مطاري دبي الدوليين مجتمعة في رؤية الإمارة كأول وجهة للمجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

قامت «فيستا»، التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، بالاستثمار في المنطقة من خلال مساحة مكتبية جديدة لمقرها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مع عدد موظفين يزيد على 65 – تضاعف 5 مرات خلال الأربع سنوات الماضية. في الربع الثالث من عام 2023 ومقارنة بالعام السابق، أظهرت «فيستا» زيادة بنسبة 74% في إجمالي ساعات الرحلات المباعة ضمن برنامج «فيستا جيت» في دول مجلس التعاون الخليجي ما يوفر رؤية جيدة حول الطلب المستقبلي نظرًا لتوقيع العملاء عقوداً لمدة ثلاث سنوات.

كما سجلت المنطقة بعض أعلى معدلات النمو من حيث عدد ساعات الرحلات الإجمالية لجميع رحلات «فيستا»، بزيادة بنسبة 22% بشكل عام. وشهدت الإمارات زيادة في عدد ساعات رحلات الطيران الخاص بنسب تبلغ 16%.

في السنوات العشر الأخيرة، قامت «فيستا» باستثمار أكثر من 4 مليارات دولار في الطائرات، وفي الآونة الأخيرة تسلمت أكبر أسطول من طائرات Global 7500 في العالم، حيث بلغ عددها 18 طائرة في الأسطول. حتى تاريخه في عام 2023، أكثر من 200 طائرة تتضمن المعايير الداخلية للفضية والحمراء ومنتجات «فيستا جيت»، مع توسيع وترقيات الأسطول.