شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على تباين وسط ترقب للمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر ستوكس 600، مرتفعًا 0.8 % بعد أن سجل أكبر انخفاض في يوم واحد في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة الماضي بلغ 1.0%.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم، على تباين في ظل ترقب المستثمرين بيانات هذا الأسبوع لاستيضاح الآفاق الاقتصادية وسط تأييد بنوك مركزية كبرى لتشديد السياسة النقدية.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وجاء هذا التراجع بعد تصريحات لجيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حدت من ثقة المستثمرين في فكرة أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى ذروتها.

وارتفعت أسهم البنوك الإيطالية 2.8 % بفضل قفزة سهم بنك (مونتي دي باشي) 8.6 %.

ويأتي هذا بعد أن رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي تصنيفه إلى "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ورفع دويتشه بنك تصنيفه إلى "شراء" من "احتفاظ" اليوم، فيما ارتفعت أسهم شركات الطاقة 1.3% بعد أن قفز سهم (سيمنس إنرجي) 6 % ليقود المكاسب.