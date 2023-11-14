شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الاتصالات" بنسبة 3.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%، وصعدت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، 1.7%، 1.6%، على التوالي، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.5%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 0.2%، واستقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.614 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.7 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.85%، والعرب على 5.2%، واستحوذت المؤسسات على 2.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 8.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 102.5 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 50.8 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، 65.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 23954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28983 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 10194 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 4791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 7020 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 5477 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1458 نقطة.