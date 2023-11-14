شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الاثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 2023 81.45 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 77.22دولار للبرميل تسليم شهر ديسمبر 2023، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 86.75 دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2023.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.165 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي4.348دولار للجالون.

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر الجاري.