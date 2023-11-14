شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الذهب العالمي يترقب حدثًا مهمًا هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.
انخفاض مؤشر التضخم بأكثر من المتوقع من شأنه أن يزيد التوقعات بانتهاء التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي، وهو ما سيدفع الأسواق إلى تسعير جديد في مستقبل الفائدة الأمريكي بغض النظر عن تصريحات أعضاء البنك ورئيسه الأسبوع الماضي.
سوق الذهب في العالم يراقب بشكل لحظي أية بيانات تصدر عن الاقتصاد الأمريكي خاصة أنها ترسم سياسية الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المرتقب في ديسمبر المقبل بشأن تحركات أسعار الفائدة.
ويتداول الذهب عالميًا بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية لمعرفة آخر تأثيرات سياسة الفيدرالي على مستويات التضخم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز