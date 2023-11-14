شكرا لقرائتكم خبر عن 2.58 مليار درهم أرباح «أدنوك للحفر» في 9 شهور بنمو %24 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أدنوك للحفر عن تحقيق أداء قوي في الربع الثالث من عام 2023 مع نمو الإيرادات بنسبة %16على أساس سنوي و%7 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 776 مليون دولار (2.8 مليار درهم).

وبلغ صافي ربح 9 شهور 704 مليون دولار (2.58 مليار درهم)، بزيادة %24 على أساس سنوي.

وانعكس الأداء القوي للشركة على الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 381 مليون دولار (1.39 مليار درهم)، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي و%11مقارنة بالربع السابق، مع هامش بلغ 4% وتحسن هامش الأرباح قبل الفوائدّ والضريبة والاستهلاك و الاطفاء بنسبة 4 نقاط مئوية على أساس سنوي بفضل مبادراة إدارة التكلفةالفعالة التي تنفذها الشركة.

كما ارتفع صافي الربح بنسبة %36 على أساس سنوي و%13 مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 257 مليون دولار (943 مليون درهم).

وفي فترة التسعة أشهر الأولى عام 2023، بلغت الإيرادات 2.2 مليار دولار (8 مليارات درهم)، بزيادة قدرها %14 على أساس سنوي مقارنة بمبلغ 1.94 مليار دولار (7.11 مليار درهم) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالنشاط المتزايد لأعمال الحفر.

وأدى نمو الايرادات وأداء التكلفة القوي إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.058 مليار دولار (3.89 مليار درهم) وصافي ربح قدره 704 مليون دولار (2.58 مليار درهم)، بزيادة سنوية قدرها %20 و%24 على التوالي، مع تحسن الهوامش.

وانخفضت التدفقات النقدية الحرة لتصل إلى 119 مليون دولار (436.7 مليون درهم)، مقارنة بمبلغ 630 مليون دولار (2.31 مليار درهم) في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب الزيادة المتوقعة في النفقات الرأسمالية بينما نواصل توسيع الأسطول.