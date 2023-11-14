شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرتيغلوب» تعلن مواعيد دفع توزيعات الأرباح النصفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «فيرتيغلوب»، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي» جلوبال، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تاريخ إغلاق السجل يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 هو الموعد المقرر لتوزيعات الأرباح عن النصف الأول من السنة المالية 2023.

وسيتلقى مساهمو فيرتيغلوب الذين يمتلكون الأسهم حتى نهاية التداول يوم 16 نوفمبر توزيعات نقدية بواقع 12 فلسا للسهم.

بالاضافة إلى التوزيع النقدي البالغ 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم) / 0.31 فلس للسهم عن النصف الثاني من عام 2022 الذي تم دفعه في بداية هذا العام سيبلغ إجمالي العائد النقدي المدفوع للمساهمين خلال 2023 حوالي 975 مليون دولار (3.57 مليار درهم) / 0.43 فلسنا للسهم.

تاريخ الاستبعاد من الأرباح: 15 نوفمبر 2023

تاريخ إغلاق السجل: 16 نوفمبر 2023

تاريخ الدفع: 05 ديسيمبر 2023