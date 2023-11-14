شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.54% عند 32760.51 نقطة اليوم الثلاثاء.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.63% إلى 2351.25 نقطة.