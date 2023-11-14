مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 77ر54 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 87ر34337 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 69ر3 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 55ر4411 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 36ر30 نقطة ، أو 2ر0% ، ليصل إلى 74ر13767 نقطة.