الاقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

 

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 75ر 171 نقطة، أو ما يعادل 53ر0% ، ليصل إلى 86ر32756 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

 

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 76ر11 نقطة، أو50ر0% ، ليصل إلى 38ر 2348نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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