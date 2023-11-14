شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في الأسواق، إذ استقر سعر الذهب عند مستويات تتراوح بين 2615 و 2625 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر، وفي السياق التالي نرصد أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2625 جنيها.

عيار 18 يسجل 2250 جنيها.

عيار 24 يسجل 3000 جنيهات.

الجنيه الذهب 21000 جنيها.

تنتظر أسواق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بيانات التضخم الرئيسية والتي من شأنها أن تظهر التحديث الأخير في وضع التضخم في ظل محاربة الفيدرالي للتضخم المستمرة حتى الآن والتي تضع ضغط سلبي مستمر على أسعار الذهب.

سوق الذهب العالمي

المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% على المستوى الشهري من القراءة السابقة 0.4%، وأن يظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 3.3% مقارنة مع القراءة السابقة 3.7%.

انخفاض مؤشر التضخم بأكثر من المتوقع من شأنه أن يزيد التوقعات بانتهاء التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي، وهو ما سيدفع الأسواق إلى تسعير جديد في مستقبل الفائدة الأمريكي بغض النظر عن تصريحات أعضاء البنك ورئيسه الأسبوع الماضي.

سوق الذهب في العالم يراقب بشكل لحظي أية بيانات تصدر عن الاقتصاد الأمريكي خاصة أنها ترسم سياسية الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المرتقب في ديسمبر المقبل بشأن تحركات أسعار الفائدة.