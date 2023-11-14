شكرا لقرائتكم خبر عن 301.9 مليون درهم أرباح «أدنيك» في 9 شهور بنمو 16.2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك)، عن تحقيق صافي ربح 301.9 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 259.8 مليون درهم وبارتفاع نسبته 16.2% مع الفترة نفسها من عام 2022، وذلك نتيجة لأداء الشركة المميز في عمليات الاكتتاب والاستثمار. والشركة على ثقة باستمرار هذا التوجه خلال الربع الأخير من هذا العام وما بعده.

وتتطلع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لتوسيع نطاق حضورها من خلال استكشاف الأسواق لتحقق أهدافها الاستراتيجية، حيث أعلنت في شهر أكتوبر عن استحواذها على حصة أغلبية تبلغ 51% في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

وقال محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إرساء أسس قوية لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة القادمة، وحققت الشركة أداءً قوياً في معدلات الاكتتاب، حيث بلغت النسبة المجمعة للتأمين 87.9%، في حين بلغ صافي نتائج خدمة التأمين 271.4 درهم، ما يعكس كفاءة جهود الشركة في الاختيار المدروس للمخاطر وإدارتها الفعالة للمطالبات التأمينية».

وأضاف: «تؤكد عملية الاستحواذ التي تجري حالياً على حصة أغلبية تبلغ 51% في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، على طموحات شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لتحقيق المزيد من النمو والتميز في الأسواق الإقليمية. وتعد جهود التوسع في مناطق جغرافية جديدة إحدى الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركة لتطوير أعمالها، والتي تشمل أيضاً تواصل جهود التطوير والتحول الرقمي، وتحقيق التميز في العمليات التشغيلية، والاستفادة الأمثل من عمليات إعادة التأمين. وسنواصل في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الجهود لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية في مختلف أسواق التأمين، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة».

إجمالي إيرادات التأمين

خلال الشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 3.33 مليار درهم، مقارنة مع 3.41 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2022. وقد استكملنا خطة الحد من الاكتتاب بأعمال التأمين المعاد تأمينها بشكل كبير، وزيادة معدلات الاحتفاظ لدينا.

صافي نتائج خدمة التأمين

خلال الشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ صافي نتائج خدمة التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 271.4 مليون درهم، مقارنة مع 291.4 مليون للفترة نفسها من عام 2022، وذلك تماشياً مع المرحلة الحالية من عملية التخطيط المالي وإعداد التقارير المالية اللازمة وفق المتطلبات الجديدة للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS17.

صافي إيرادات الاستثمار

ارتفع صافي إيرادات الاستثمار لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ليبلغ 158.9 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 93.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات، بسبب التغييرات الاستراتيجية التي تم إجراؤها في توزيع الأصول.

المصروفات التشغيلية الأخرى

خلال الشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغت المصروفات التشغيلية الأخرى 127.8مليون درهم، مقارنة 121.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس التزامنا المستمر في تقديم عمليات تشغيلية متميزة وكذلك مبادرات التحول الرقمي الاستراتيجية.

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسرنا تحقيق هذه النتائج المميزة ونتطلع للمرحلة التالية من مسيرة النمو، لا سيما مع حضورنا الموسع في اثنين من أكبر وأسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط. تعكس نتائج شركة أبوظبي الوطنية وخططها المستقبلية قوتنا المالية والرؤية الطموحة لمساهمينا، وتؤكد على قوة الموارد المالية وكفاءة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من النمو والتطور».

واختتم: «نلتزم في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بالعمل مع جميع الجهات المعنية لدعم مبادرات الاستدامة المختلفة التي ستبقى من ضمن الأولويات الرئيسية لعملياتنا التشغيلية في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين. وقد وقعنا مؤخراً على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز الممارسات المستدامة في عملياتنا، وإلهام عملائنا وشركائنا لتبني إجراءات مستدامة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً والمشاركة الفاعلة في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية».