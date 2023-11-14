شكرا لقرائتكم خبر عن كلارك: ثقة أكبر بـ«777إكس» وشروط لشراء «أيه 350» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات، الثلاثاء إنه أصبح أكثر ثقة في الجدول الزمني لتطوير واعتماد طائرات بوينغ 777-9، وإنه يتوقع أن تحصل الطائرات 777إكس على تصريح فحص من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في فبراير /شباط 2024 تقريبا.

كان كلارك يتحدث للصحفيين خلال معرض دبي للطيران حيث طلبت طيران الإمارات شراء 90 طائرة بوينج إضافية من طراز 777إكس.

من ناحية أخرى استبعد كلارك التوصل إلى اتفاق فوري لشراء طائرات إيرباص إيه350 ما لم يتم تحقيق انفراجة في المحادثات حول المحركات مع رولز رويس.

وقال كلارك إن الشركة تريد تحسينات فيما يتعلق بالمتانة وتكاليف الصيانة.

وقالت رويترز، الاثنين إن المباحثات حول الطائرات توقفت بسبب عقبات في المفاوضات المتعلقة بالمحركات.

وطلبت طيران الإمارات، 90 طائرة إضافية من بوينج 777 إكس في يوم افتتاح المعرض الذي يستمر أسبوعا.

كما طلبت الشركة خمس طائرات أخرى من طراز 787 دريملاينر، قائلة إن إجمالي تكلفة الدفعة الجديدة من الطائرات عريضة البدن يزيد على 50 مليار دولار بناء على أقل سعر. (رويترز)