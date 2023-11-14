شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قوي لأسهم «بوينغ».. شكراً للصين ودبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة بوينغ لصناعة الطائرات، الاثنين بعد أن أفاد تقرير بأن الصين تدرس إنهاء تجميدها لمشتريات الطائرات 737 ماكس، الأكثر مبيعا للشركة بعد أكثر من أربع سنوات.

وأدى هذا، إلى جانب طلبيات وفيرة في معرض دبي للطيران، إلى ارتفاع أسهم بوينغ 4%. كما ارتفع سهم شركة سبيرو إيرو سيستم وهي الجهة الموردة لبوينغ 2.7%.

وحصلت بوينغ على طلبيات لشراء 125 طائرة عريضة البدن بما يتجاوز 50 مليار دولار من طيران الإمارات وشركة فلاي دبي في افتتاح معرض دبي للطيران.

ويتزايد الطلب على الطائرات الكبيرة بعد الركود الطويل في أعقاب التأثير السلبي لكوفيد-19 على السفر لمقاصد بعيدة.

وجرى تداول أسهم بوينغ عند 205.15 دولار مقارنة بمتوسط السعر المستهدف الحالي للمحللين البالغ 250 دولارا، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وكذلك، تدرس الصين استئناف شراء طائرات بوينج 737 ماكس عندما يجتمع الرئيسان الأمريكي والصيني هذا الأسبوع في قمة أبيك، حسبما ذكرت بلومبيرغ نيوز نقلا عن أشخاص مطلعين.

وقال توماس هايز، رئيس صندوق التحوط جريت هيل كابيتال إن استئناف طلبيات شراء طائرات 737 من الصين سيكون ذا أهمية بالنسبة لبوينغ على مدى الأشهر الستة إلى الثمانية عشر المقبلة.

وتوقفت تسليمات طائرات بوينغ 737 ماكس لشركات الطيران الصينية بعد حادثين مميتين. ويحتل هذا النوع من الطائرات صدارة مبيعات بوينج. (رويترز)