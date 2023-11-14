شكرا لقرائتكم خبر عن «جي 42» و«سيريبراس» تطوران حاسوباً فائقاً بقدرة 4 إكسافلوبس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حلول سريعة

مساهمة مهمة

أعلنت شركة «سيريبراس سيستمز» المتخصصة في تسريع حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومجموعة «جي 42»، بدء المرحلة الثانية من تطوير شبكة كوندور جالاكسي المؤلفة من تسعة حواسيب فائقة، وذلك بالتوازي مع انتهاء الشركتين من تطوير شبكة كوندور جالاكسي 1.ويتميز كوندور جالاكسي 2 بقدرة تصل إلى 4 إكسافلوبس (مليون تريليون عملية حسابية في الثانية) ومعالج يضم 54 مليون نواة حوسبة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي. ويُسهم كوندور جالاكسي 2، عند الانتهاء من تطويره، برفع القدرة الإجمالية لشبكة جالاكسي كوندور إلى 8 إكسافلوبس و108 ملايين نواة. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً ضمن خطة سيريبراس وجي 42 لتأسيس مجموعة من الحواسيب الفائقة القائمة على الذكاء الاصطناعي بقدرة كلية 36 إكسافلوبس.قدراتقال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في مجموعة جي 42: نعمل على توفير الدعم للمؤسسات التي تتطلب عملياتها معالجة قواعد بيانات ضخمة ومتنوعة مع قدرات حوسبة وتدريب هائلة في قطاعات مختلفة، بما فيها الرعاية الصحية والطاقة والاستثمارات والمناخ وغيرها الكثير.فيما قال أندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الذكاء الاصطناعي في كور 42، الشركة التابعة لمجموعة جي 42 والمسؤولة عن تمكين الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابي على الصعيد الوطني:«نجحنا منذ بداية تعاوننا بإطلاق مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة، بما في ذلك النماذج ثنائية اللغة جيس 13 بي و30 بي، وميد 42 الخاص بالحالات السريرية. وتثبت هذه النجاحات سرعة منصة كوندور جالاكسي وسهولة استخدامها، وتتيح لنا تنفيذ الحلول بسرعة غير مسبوقة، ما شكل نقلة نوعية هائلة بالنسبة لنا».وقال أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سيريبراس سيستمز:» نشهد الأثر والمساهمات المهمة التي تقدمها هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال اكتمال كوندور جالاكسي 1. ونقوم من خلال شراكتنا مع جي 42 بتغيير المخزون العالمي من قدرات الحوسبة، واستخدام خبرتنا المشتركة لتطوير عمل الذكاء الاصطناعي بطريقة مهمة من أجل تدريب نماذج اللغات الكبيرة الرائدة بسرعة وفاعلية.