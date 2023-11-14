شكرا لقرائتكم خبر عن «جي 42» و«سيريبراس» تطوران حاسوباً فائقاً بقدرة 4 إكسافلوبس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة «سيريبراس سيستمز» المتخصصة في تسريع حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومجموعة «جي 42»، بدء المرحلة الثانية من تطوير شبكة كوندور جالاكسي المؤلفة من تسعة حواسيب فائقة، وذلك بالتوازي مع انتهاء الشركتين من تطوير شبكة كوندور جالاكسي 1.
ويتميز كوندور جالاكسي 2 بقدرة تصل إلى 4 إكسافلوبس (مليون تريليون عملية حسابية في الثانية) ومعالج يضم 54 مليون نواة حوسبة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي. ويُسهم كوندور جالاكسي 2، عند الانتهاء من تطويره، برفع القدرة الإجمالية لشبكة جالاكسي كوندور إلى 8 إكسافلوبس و108 ملايين نواة. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً ضمن خطة سيريبراس وجي 42 لتأسيس مجموعة من الحواسيب الفائقة القائمة على الذكاء الاصطناعي بقدرة كلية 36 إكسافلوبس.
قدرات
قال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في مجموعة جي 42: نعمل على توفير الدعم للمؤسسات التي تتطلب عملياتها معالجة قواعد بيانات ضخمة ومتنوعة مع قدرات حوسبة وتدريب هائلة في قطاعات مختلفة، بما فيها الرعاية الصحية والطاقة والاستثمارات والمناخ وغيرها الكثير.
أعلنت شركة «سيريبراس سيستمز» المتخصصة في تسريع حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومجموعة «جي 42»، بدء المرحلة الثانية من تطوير شبكة كوندور جالاكسي المؤلفة من تسعة حواسيب فائقة، وذلك بالتوازي مع انتهاء الشركتين من تطوير شبكة كوندور جالاكسي 1.
ويتميز كوندور جالاكسي 2 بقدرة تصل إلى 4 إكسافلوبس (مليون تريليون عملية حسابية في الثانية) ومعالج يضم 54 مليون نواة حوسبة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي. ويُسهم كوندور جالاكسي 2، عند الانتهاء من تطويره، برفع القدرة الإجمالية لشبكة جالاكسي كوندور إلى 8 إكسافلوبس و108 ملايين نواة. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً ضمن خطة سيريبراس وجي 42 لتأسيس مجموعة من الحواسيب الفائقة القائمة على الذكاء الاصطناعي بقدرة كلية 36 إكسافلوبس.
قدرات
قال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في مجموعة جي 42: نعمل على توفير الدعم للمؤسسات التي تتطلب عملياتها معالجة قواعد بيانات ضخمة ومتنوعة مع قدرات حوسبة وتدريب هائلة في قطاعات مختلفة، بما فيها الرعاية الصحية والطاقة والاستثمارات والمناخ وغيرها الكثير.
- حلول سريعة
- مساهمة مهمة