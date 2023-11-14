شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «شعاع كابيتال» يقرر تصفية شركة للاستحواذ الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة شعاع كابيتال موافقة مجلس إدراتها على تصفية شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص التي تم إطلاقها عام 2022، وإدراجها في بورصة ناسداك، وعدم المضي قدما في إيجاد شركة مستهدفة في ظل ظروف السوق الحالية.

وأوضحت الشركة في إفصاح متأخر لشوق دبي المالي أنه تم خلال الإجتماع الذي عقدته يوم 13 نوفمبر، مناقشة البيانات المالية الموحدة والمراجعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2023 على أن يتم الإفصاح عنها بنهاية اليوم بعد أن يتم توقيعها من مدقق حسابات الشركة.

وجرت الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، للنظر في خطة تحسين رأس المال المفصح عنها مسبقاً (والمتضمنة تخفيض رأس المال، زيادة رأس المال، وإصدار سندات واجبة التحويل لأسهم) والتصويت عليها مع تفويض الرئيس التنفيذي للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

يذكر أن شركة شعاع كابيتال كانت قد أعلنت في شهر فبراير / شباط من عام 2022، عن إطلاق شركة استحواذ ذات أغراض خاصة برأسمال 100 إلى 200 مليون دولار، على أن يتم إدراجها في بورصة ناسداك الأمريكية.

وتقدمت «شعاع» طلب تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وذلك لإطلاق شركة الاستحواذ.

وكانت «شعاع» قد أعلنت في إفصاح بتاريخ 10 يوليو 2021 عن محادثات مع بنوك استثمارية بهدف تأسيس ثلاث شركات خصيصاً لأغراض الاستحواذ على شركات خاصة.