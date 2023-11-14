شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يوقع عقدي تأمين محفظتي تمويل بقيمة 54.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع بنك الجزيرة، أمس الإثنين، عقد تأمين الحماية الجماعية لمحفظة التمويل الشخصي لعملاء بنك الجزيرة، بقيمة تقدر بنحو، 20.308 مليون ريال.

وقال البنك في بيان على تداول: إن التغطية تبدأ من يوم 13 نوفمبر 2023م ولمدة سنة ميلادية واحدة.

وأضاف أن العقد سيكون له أثرا مباشرا على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2023م و2024م.

ووقع البنك عقد تأمين الحماية الجماعية لمحفظة التمويل العقاري لعملاء بنك الجزيرة، وذلك بقيمة تقدر بنحو 33.890 مليون ريال.

وتبدأ التغطية من يوم 13 نوفمبر 2023، ولمدة سنة ميلادية واحدة.

وسيكون لهذا العقد أثراً مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2023م و2024م

وأوضح بنك الجزيرة أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.