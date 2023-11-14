شكرا لقرائتكم خبر عن «العمران»: بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة العمران للصناعة والتجارة عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية، الموافق 2023-11-21

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1445-05-12 الموافق 2023-11-26.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 1445/04/24 هـ (الموافق 2023/11/08 م).