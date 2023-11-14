شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلاك» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة «الرائدة للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اتحاد مصانع الأسلاك مذكرة تفاهم مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية الشركة وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المذكرة تهدف لتحديد التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ ليكون التنفيذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المعتمدة من الطرفين. فيما تفاهم الطرفين على تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من التقييم وأعمال الفحص النافي للجهالة.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 180 يوماً، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، فيما سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي.