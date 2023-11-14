شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقيات مع «السعودية لشراء الطاقة» بـ14.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة " المشتري الرئيس" لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة، بقيمة 14.6 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروعين هما: مشروع محطة طيبة 1 ومشروع محطة القصيم 1 والواقعتان في منطقتي المدينة المنورة والقصيم بالمملكة العربية السعودية وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميجاواط لكل محطة.

وأضافت أن الاتفاقيات تتضمن: تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطات غازية تعمل بنظام الدورة المركبة، مشيرة إلى أن مدة العقد 25 عاماً لكل اتفاقية.

وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل بعد النصف الأول من عام 2027.