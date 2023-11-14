شكرا لقرائتكم خبر عن «وقت اللياقة» توقع مذكرة تفاهم مع «الإسكان» لرفع جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز التعاون لرفع جودة الحياة للسكان في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تهدف المذكرة لاستكشاف سبل التعاون والمشاركة في رفع جودة السكان في كافة مدن المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق دراسة إنشاء وتشغيل واستخدام واستثمار مواقع الحدائق التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.

وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع المذكرة.