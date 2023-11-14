شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء الطاقة بـ 14.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة " المشتري الرئيس" لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة، بقيمة 14.6 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقيات تتضمن: محطة طيبة 1 ومحطة قصيم 1 الواقعتان في منطقتي المدينة المنورة والقصيم بالمملكة العربية السعودية وذلك بقدرة تبلغ 1800 ميجاوات لكل محطة.

وأضافت أن مدة العقد 25 عاما لكل اتفاقية، مشيرا إلى أن الأثر المالي يتضح بعد النصف الأول من عام 2027.