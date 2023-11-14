استقرار سعر الذهب عالميا مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد توفر مزيدا من الوضوح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أكثر، بحسب (رويترز).

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1945.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1949.50 دولار.

يترقب المشاركون في السوق في جميع أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الأربعاء.

ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى ارتفاع بنسبة 0.1٪ في أكتوبر، من زيادة بنسبة 0.4٪ في سبتمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 0.3%، دون تغيير عن شهر سبتمبر.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى Capital.com: “أي مفاجأة صعودية في البيانات يمكن أن تشهد نوعًا من إعادة التسعير المتواضعة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إن لم يكن في ديسمبر، فربما في بداية العام المقبل”.

وأضاف: “إذا حدث هذا، فسيكون ذلك سلبيًا بشكل معقول بالنسبة للذهب… حقيقة أن التضخم لا يزال مستمرًا إلى حد ما ويجب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا على المدى القصير”.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول، الأسبوع الماضي، إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.

تتوقع السوق أن هناك فرصة بنسبة 86٪ أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.

وفي الوقت نفسه، خفض مضاربو الذهب في بورصة كومكس صافي مراكزهم الطويلة بمقدار 1.107 عقدًا إلى 105.236 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، حسبما ذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية يوم الاثنين.