شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في مصر، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر سعر تجاوز 3 آلاف جنيه. سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2023 جنيها بدون مصنعية سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 5057 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15115 جنيها . سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 30230 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 60460 جنيه. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 94015 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 151150 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 302200 جنيه.

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